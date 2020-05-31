65 yaş üstü sokağa çıkma saati! 65 yaş üstü sokağa hangi saatlerde çıkabilecek? İşte detaylar...
Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan corona virüsü (koronavirüs) salgını sonrası, hemen her ülke pandemiden etkilendi. Türkiye de virüsle mücadele kapsamında aldığı önlemlerle salgının yayılma hızını azalttı. Bu doğrultuda alınan tedbirler kapsamında, virüsün daha fazla etkilediği yaşlı vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Bir süredir devam eden uygulama sonrası pazar günleri, belirli saatler aralığında sokağa çıkmalarına müsaade edildi. Peki bugün (31 Mayıs pazar) 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa hangi saatler arasında çıkabilecek? 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izni ne zaman? İşte merak edilen bu soruların yanıtları...
Corona virüsü ile mücadele kapsamında çeşitli önlemler alınmaya devam ediliyor. Türkiye'de bir süredir, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı.
Virüsün en fazla etkilediği yaş grubu olan 65 yaş üstü vatandaşlara, pazar günleri belirli saatler aralığında sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak koşuluyla sokağa çıkmaları için izin veriliyor. Peki, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saati ne? İşte yanıtı...
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği belirtildi.
- 31.05.2020
- Güncelleme: 31.05.2020 08:11
- 65 yaş üstü sokağa çıkma saati! 65 yaş üstü sokağa hangi saatlerde çıkabilecek? İşte detaylar...
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
65 yaş üstü sokağa çıkma saati! 65 yaş üstü sokağa hangi saatlerde çıkabilecek? İşte detaylar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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