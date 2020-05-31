65 yaş üstü sokağa çıkma saati! 65 yaş üstü sokağa hangi saatlerde çıkabilecek? İşte detaylar...

Corona virüsü ile mücadele kapsamında çeşitli önlemler alınmaya devam ediliyor. Türkiye'de bir süredir, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı.

Virüsün en fazla etkilediği yaş grubu olan 65 yaş üstü vatandaşlara, pazar günleri belirli saatler aralığında sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak koşuluyla sokağa çıkmaları için izin veriliyor. Peki, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saati ne? İşte yanıtı...

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların 31 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği belirtildi.