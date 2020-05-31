Bugün (31 Mayıs Pazar) marketler, bakkallar ve fırınlar açık mı? İşte yanıtı...
Corona virüsü (corona virüsü) ile mücadele kapsamında bir süredir uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da 15 ilde geçerli olmak üzere ilan edilmişti. Yayınlanan genelgeye göre pazartesiye kadar sürecek olan yasakta vatandaşlar en çok bakkal, market ve fırınların durumlarını merak ediyor. Peki, bugün (31 Mayıs) marketler açık mı? Market, bakkal ve fırınlar açık mı? İşte yanıtları...
Covid-19 ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından bir süredir belirli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Yasak bu hafta sonu da devam ediyor. Temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar market, bakkal ve fırınların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün marketler açık mı? İşte cevabı...
BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından 15 ile gönderilen genelgeye göre, dün (30 Mayıs Cumartesi) ve bugün (31 Mayıs Pazar) ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile buraların sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.)
Söz konusu günler, vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek. Öte yandan bugün marketler, bakkallar, kasaplar kapalı olacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak iller; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olarak belirlendi.
- 31.05.2020
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bugün (31 Mayıs Pazar) marketler, bakkallar ve fırınlar açık mı? İşte yanıtı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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