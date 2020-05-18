2020 yılı fitre miktarı ne kadar? Fitre nedir ve kimlere verilmez? İşte yanıtları...
11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in son günlerine girilirken, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında bu yılki fitre miktarı geliyor. Halk arasında fitre olarak bilinen fıtır sadakası, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın bir şükrü olarak, ekonomik durumu iyi olan Müslümanların bazı belirli yakın akrabalar hariç verebileceği bir sadaka türüdür. Genel olarak Razamazan ayının son günlerinde verilen fitrenin bu yılki miktarıyla alakalı Diyanet İşleri Başkanlığı bir rakam sundu. Peki, fitre nedir? 2020 fitre miktarı ne kadardır? Fitre kimlere verilmez? İşte yanıtları...
Razaman Bayramı'na yaklaşılmasıyla beraber, en çok aratılan konulardan biri de "bu yılki fitre miktarı" oldu. Vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen miktarı merak ediyor. İşte fitre olarak bilinen fıtır sadakasına dair tüm soruların yanıtları...
FİTRE NEDİR?
Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır.
FİTRE NE KADAR? 2020 FİTRE NE KADAR?
Ramazan Bayramı'na yaklaşılmasıyla birlikte, fitre vermek isteyen vatandaşlar da "2020 Fitre miktarı ne kadar?" gibi soruları aratmaya başladı. Fitre miktarındaki ölçüt, bir kişinin günlük gıda ihtiyacının karşılanması şeklinde belirlenir. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen fıtır sadakası (fitre) miktarı 27 lira olarak açıklandı. Bu miktardan az olmamak şartıyla daha fazla fitre de verebilir.
FİTRE KİMLERE VERİLMEZ?
Fitre kişinin bakmakla yükümlü olduğu yakın akrabalarına verilmez. Bu akrabalık bağları ise anne, baba, büyük anne ve büyük babalar, oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklar ve eşidir.
FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?
Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi daha uygun görülür.
- 18.05.2020
- Güncelleme: 18.05.2020 08:40
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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2020 yılı fitre miktarı ne kadar? Fitre nedir ve kimlere verilmez? İşte yanıtları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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