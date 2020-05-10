10 Mayıs TV'de ne var? Hokkabaz filminin konusu ne? Hokkabaz filmi oyuncuları kimler? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
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10 Mayıs 'de ne var? filminin konusu ne? Hokkabaz filmi oyuncuları kimler?

10 Mayıs TV'de ne var? Hokkabaz filminin konusu ne? Hokkabaz filmi oyuncuları kimler?

Corona virüsü salgını ve Ramazan ayı dolayısı ile birçok kişi evde kendisini karantina altına almış durumda. Karantina esnasında birçok kişi 'de hangi filmlerin olduğunu araştırıyor. Bu akşam yayınlanan filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Tüm detaylar sinema severler tarafından araştırılıyor.

filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Film sinema severler tarafından oldukça merak edildi. Filmin oyuncuları, konusu gibi birçok detay internet aracılığı ile araştırılanlar arasında yer alıyor.

HOKKABAZ FİLMİ KONUSU

İskender ve Maradona, hokkabazlık-sihirbazlık yaparak geçimlerini sağlayan iki arkadaştır. Başları derde girince İstanbul'dan kaçmak zorunda kalan ikili, bir turne düzenleyerek, Anadolu'ya gider. Yanlarına İskender'in huysuz babası Sait'i de alarak, büyük bir risk altına girdiklerini çok geçmeden anlarlar. Çünkü Sait, oğlu İskender'e karşı pek sevecen bir baba değildir. Ancak birlikte çıktıkları turneyle birlikte, üçlü arasında sıra dışı bir ilişki gelişir.

HOKKABAZ FİLMİ OYUNCULARI

Hokkabaz filminin başrollerinde , , , Tuna Orhan gibi ünlü isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini Cem Yılmaz üstleniyor.

  1. 10.05.2020
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