Corona virüsü salgını ve Ramazan ayı dolayısı ile birçok kişi evde kendisini karantina altına almış durumda. Karantina esnasında birçok kişi TV'de hangi filmlerin olduğunu araştırıyor. Bu akşam yayınlanan Hokkabaz filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Tüm detaylar sinema severler tarafından araştırılıyor.
Hokkabaz filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Film sinema severler tarafından oldukça merak edildi. Filmin oyuncuları, konusu gibi birçok detay internet aracılığı ile araştırılanlar arasında yer alıyor.
HOKKABAZ FİLMİ KONUSU
İskender ve Maradona, hokkabazlık-sihirbazlık yaparak geçimlerini sağlayan iki arkadaştır. Başları derde girince İstanbul'dan kaçmak zorunda kalan ikili, bir turne düzenleyerek, Anadolu'ya gider. Yanlarına İskender'in huysuz babası Sait'i de alarak, büyük bir risk altına girdiklerini çok geçmeden anlarlar. Çünkü Sait, oğlu İskender'e karşı pek sevecen bir baba değildir. Ancak birlikte çıktıkları turneyle birlikte, üçlü arasında sıra dışı bir ilişki gelişir.
HOKKABAZ FİLMİ OYUNCULARI
Hokkabaz filminin başrollerinde Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Özlem Tekin, Tuna Orhan gibi ünlü isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini Cem Yılmaz üstleniyor.
- 10.05.2020
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10 Mayıs TV'de ne var? Hokkabaz filminin konusu ne? Hokkabaz filmi oyuncuları kimler? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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