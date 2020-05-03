Yeşilçam'ın efsanesi Mavi Boncuk filmi konusu ne? Mavi Boncuk filmi oyuncuları kimler? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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Yeşilçam'ın efsanesi filmi konusu ne? Mavi Boncuk filmi oyuncuları kimler?

Yeşilçam'ın efsanesi Mavi Boncuk filmi konusu ne? Mavi Boncuk filmi oyuncuları kimler?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Alınan kararlar sonucunda 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Karantina esnasında izlenebilecek güzel film arayışında olan vatandaşlarımız filmi hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Mavi Boncuk filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?

Bu akşam televizyonda tam bir sinema şöleni yaşanacak. Özellikle filmi merak konusu oldu.

MAVİ BONCUK KONUSU

6 arkadaş , Kamil Usta, Süleyman, Necmi, Cafer ve Mıstık birlikte 'ın çalıştığı bir gazinoya eğlenmeye giderler. Ceplerindeki paranın gazete ilanındaki 'fiks' menüyü karşılayacağını inanmışlardır. Ancak evdeki hesap çarşıya uymaz, yüksek gelen hesaba itiraz etseler de işe yaramaz ve kötü muamele görürler. Gazinonun sahibinden intikam almak için gazinonun assolisti Emel Sayın'ı kaçırmaya karar verirler.

MAVİ BONCUK FİLMİ OYUNCULARI

Emel Sayın (Emel Sayın)

Zeki Alasya (Şeker Kamil)

Metin Akpınar (Süleyman)

(Mıstık)

(Baba Yaşar)

Adile Naşit (Adile)

(Hizmetçi)

(Kaymakam Cafer)

  1. 03.05.2020
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