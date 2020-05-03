Bizim İçin Şampiyon filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Gerçek hikaye mi? Bold pilot filmi... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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Bizim İçin Şampiyon filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Gerçek hikaye mi? filmi...

Bizim İçin Şampiyon filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Gerçek hikaye mi? Bold pilot filmi...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının son gününde bu akşam Bizim İçin Şampiyon filmi televizyonda yayınlanacak. Peki, Bizim İçin Şampiyon filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Gerçek hikaye mi?

Bu akşam televizyonda tam bir sinema şöleni yaşanacak. Özellikle Bizim için Şampiyon filmi merak konusu oldu.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON FİLMİ KONUSU NE?

Şampiyon, efsane yarış atı sayesinde bir araya gelen ve arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, atçılık konusunda isim yapmış olan 'ın sahibi olduğu Bold Pilot, Halis Karataş, birlikte unutulmaz başarılara imza atarlar. İkilinin 1996 yılı Gazi Koşusu'ndaki 2:26:22'lik rekoru hala geçilememiştir. Bold Pilot, Halis Karataş ve Begüm Atman'ın bir araya gelmesine vesile olmuştur. Oldukça dram dolu bir aşk hikayesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmi büyük ilgi gördü.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON OYUNCULARI KİMLER?

(Halis Karataş)
(Begüm Atman)
Fikret Kuşkan (Özdemir Atman)
Sibel Taşcıoğlu (Meral Atman)
Ali Seçkiner Alıcı (Hasan Karataş)
Serkan Ercan (Yaşar)
Erdem Akakçe (Mümin Çılgın)
Sekvan Serinkaya (Gülağa)
Merve Altınkaya (Zeynep Atman)
Melis Sezen (Esra Atman)
Şenay Dede (Lale Atman)
Mert Denizmen (Tuncay Uşaklı)
Oğuz Kara (Erdi Karataş)
Nurhan Özenen (Doktor Neşe)
Burak Tamdoğan (Doktor Hakan)
Nalan Kuruçim (Meliha Karataş)

  1. 03.05.2020
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