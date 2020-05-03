Bizim İçin Şampiyon filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Gerçek hikaye mi? Bold pilot filmi...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının son gününde bu akşam Bizim İçin Şampiyon filmi televizyonda yayınlanacak. Peki, Bizim İçin Şampiyon filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Gerçek hikaye mi?
Bu akşam televizyonda tam bir sinema şöleni yaşanacak. Özellikle Bizim için Şampiyon filmi merak konusu oldu.
BİZİM İÇİN ŞAMPİYON FİLMİ KONUSU NE?
Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, atçılık konusunda isim yapmış olan Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot, Halis Karataş, birlikte unutulmaz başarılara imza atarlar. İkilinin 1996 yılı Gazi Koşusu'ndaki 2:26:22'lik rekoru hala geçilememiştir. Bold Pilot, Halis Karataş ve Begüm Atman'ın bir araya gelmesine vesile olmuştur. Oldukça dram dolu bir aşk hikayesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmi büyük ilgi gördü.
BİZİM İÇİN ŞAMPİYON OYUNCULARI KİMLER?
Ekin Koç (Halis Karataş)
Farah Zeynep Abdullah (Begüm Atman)
Fikret Kuşkan (Özdemir Atman)
Sibel Taşcıoğlu (Meral Atman)
Ali Seçkiner Alıcı (Hasan Karataş)
Serkan Ercan (Yaşar)
Erdem Akakçe (Mümin Çılgın)
Sekvan Serinkaya (Gülağa)
Merve Altınkaya (Zeynep Atman)
Melis Sezen (Esra Atman)
Şenay Dede (Lale Atman)
Mert Denizmen (Tuncay Uşaklı)
Oğuz Kara (Erdi Karataş)
Nurhan Özenen (Doktor Neşe)
Burak Tamdoğan (Doktor Hakan)
Nalan Kuruçim (Meliha Karataş)
- 03.05.2020
- Galatasaraylı yıldızdan flaş açıklama: Kalmak istiyorum
- Bizim İçin Şampiyon filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Gerçek hikaye mi? Bold pilot filmi...
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan maske ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı açıklamaları
- Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan'dan flaş talep! "Ya oynansın..."
- Transferi açıkladılar! Muleka Fenerbahçe için teklifi reddetti
- Galatasaray'da operasyon başlıyor! Fatih Terim listeyi sundu
- Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeki Pedro açıkladı! "Teklifleri değerlendireceğim"
- Ricardo Rodriguez kararını verdi! Fenerbahçe...
- Baştan dizayn ediliyor! Corona virüsü sonrası Galatasaray...
- Yönetim şaştı kaldı! 'Geri dönmek istiyorum!'
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bizim İçin Şampiyon filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Gerçek hikaye mi? Bold pilot filmi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.