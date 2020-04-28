Nur Yerlitaş'ın cenazesi defnedilecek! Cenazeye Bülent Ersoy ve Sibel Can gibi ünlüler katılacak!
Bugün ne giysem programıyla herkesin tanıdığı ünlü modacı Nur Yerlitaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nur Yerlitaş geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olmuştu. Peki, Nur Yerlitaş kimdir? Nur Yerlitaş'ın cenazesi ne zaman? Nur Yerlitaş cenaze töreni...
Ünlü modacı Nur Yerlitaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yerlitaş, geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuştu. Nur Yerlitaş bugün defnedilecek. Cenazeye birçok ünlü isim geldi. Sibel Can yakın arkadaşı Nur Yerlitaş'ın tabutunu gördüğünde gözyaşlarına boğuldu.
BÜLENT ERSOY ÖZEL İZİN ÇIKARTTI
Modacı Nur Yerlitaş, Ulus Camii'nden kılınacak ikindi namazıyla Ulus Mezarlığı'na defnedilecekti. Fakat Bülent Ersoy, Yerlitaş'ın cenaze namazının da Zincirlikuyu Camii'nde kılınmasını istedi. Ersoy'un ricası aile tarafından kabul edildi. Böylece Ersoy, dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden annesi Necla Hanım ve yakın dostu Nur Yerlitaş'ın cenaze namazında bulunabilecek. Merhum Yerlitaş'ın cenaze namazı ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak namazın ardından Ulus Mezarlığına defnedilecek. Ersoy'un annesinin naaşı ise aynı vakitte Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak namaz sonrası Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek.
BÜLENT ERSOY'DAN NUR YERLİTAŞ PAYLAŞIMI
Bülent Ersoy Nur Yerlitaş'ın ölümü sonrası paylaşımda bulundu. Bülent Ersoy paylaşımda, "Önce dostum, sonra modacım, canım Nur'um... Niye acele ettin bu kadar daha sırada ben vardım be arkadaşım... Sanatında ordinaryus profesör seviyesindeki bilgi birikimin ile mücehhez show dünyasının yaratıcı bir markasıydın sen... Ve ben 35 senedir seninle hep iftihar ettim ustalığından ötürü seninle Nur'um... Şimdi gözlerimde sicim gibi damla damla akan göz yaşlarımla bir hicaz şarkıyla uğurluyorum seni arkadaşım... 'Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına, ey ufuklar diyorum yolculuk var yarına' ruhun şâd, mekanın cennet olsun. Nurlar içerisinde uyu yerinde inşallah güzel gözlüm... Oya'ya (Aydoğan) da selamımı söyle yakında görüşmek üzere bir taneciğim." ifadelerini kullandı.
NUR YERLİTAŞ KİMDİR?
Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955'te İstanbul'un Vefa semtinde doğmuştur. Anne tarafından Arap, baba tarafından Laz asıllıdır. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başlamıştır. Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açarak tasarım ve moda sektörüne giriş yapmıştır.
YER ALDIĞI PROGRAMLAR
Bak Kim Dans Ediyor (2007)
Yemekteyiz (2010)
Bugün Ne Giysem (2011)
Bu Tarz Benim (2014)
İşte Benim Stilim (2015-2017)
Maral: En Güzel Hikâyem (2015) – 9. bölüm
"Türkan" – Demet Akalın (2011)
"Karagözlüm" – Serkan Kaya
- 28.04.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Nur Yerlitaş'ın cenazesi defnedilecek! Cenazeye Bülent Ersoy ve Sibel Can gibi ünlüler katılacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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