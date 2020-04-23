2020 Ramazan Konya imsakiye saatleri! Konya için İlk iftar ve ilk sahur saat kaçta hangi gün?

1 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı 23 Nisan gecesi başlıyor. Sizler için il il 2020 ramazan imsakiyesini derledik.

KONYA İÇİN İMSAKİYE

24 Nisan Cuma tarihinde imsak 04:26'de yapılacak. İftar saati ise 19:41 olacak.



25 Nisan Cumartesi tarihinde imsak 04:25'de yapılacak. İftar saati ise 19:42 olacak.



26 Nisan Pazar tarihinde imsak 04:23'de yapılacak. İftar saati ise 19:43 olacak.



27 Nisan Pazartesi tarihinde imsak 04:21'de yapılacak. İftar saati ise 19:44 olacak.



28 Nisan Salı tarihinde imsak 04:20'da yapılacak. İftar saati ise 19:45 olacak.



29 Nisan Çarşamba tarihinde imsak 04:18'da yapılacak. İftar saati ise 19:45 olacak.



30 Nisan Perşembe tarihinde imsak 04:17'de yapılacak. İftar saati ise 19:46 olacak.



1 Mayıs Cuma tarihinde imsak 04:15'de yapılacak. İftar saati ise 19:47 olacak.



2 Mayıs Cumartesi tarihinde imsak 04:13'de yapılacak. İftar saati ise 19:48 olacak.



3 Mayıs Pazar tarihinde imsak 04:12'de yapılacak. İftar saati ise 19:49 olacak.



4 Mayıs Pazartesi tarihinde imsak 04:10'de yapılacak. İftar saati ise 19:50 olacak.



5 Mayıs Salı tarihinde imsak 04:09'da yapılacak. İftar saati ise 19:51 olacak.



6 Mayıs Çarşamba tarihinde imsak 04:07'de yapılacak. İftar saati ise 19:52 olacak.



7 Mayıs Perşembe tarihinde imsak 04:06'de yapılacak. İftar saati ise 19:53 olacak.



8 Mayıs Cuma tarihinde imsak 04:04 yapılacak. İftar saati ise 19:54 olacak.



9 Mayıs Cumartesi tarihinde imsak 04:03'de yapılacak. İftar saati ise 19:55 olacak.



10 Mayıs Pazar tarihinde imsak 04:02'de yapılacak. İftar saati ise 19:56 olacak.



11 Mayıs Pazartesi tarihinde imsak 04:00'de yapılacak. İftar saati ise 19:56 olacak.



12 Mayıs Salı tarihinde imsak 03:59'de yapılacak. İftar saati ise 19:57 olacak.



13 Mayıs Çarşamba tarihinde imsak 03:58'de yapılacak. İftar saati ise 19:58 olacak.



14 Mayıs Perşembe tarihinde imsak 03:56'de yapılacak. İftar saati ise 19:59 olacak.



15 Mayıs Cuma tarihinde imsak 03:55'de yapılacak. İftar saati ise 20:00 olacak.



16 Mayıs Cumartesi tarihinde imsak 03:54'de yapılacak. İftar saati ise 20:01 olacak.

17 Mayıs Pazar tarihinde imsak 03:52'de yapılacak. İftar saati ise 20:02 olacak.

18 Mayıs Pazartesi tarihinde imsak 03:51'de yapılacak. İftar saati ise 20:03 olacak.

19 Mayıs Salı tarihinde imsak 03:50'de yapılacak. İftar saati ise 20:03 olacak.

20 Mayıs Çarşamba imsak 03:49'de yapılacak. İftar saati ise 20:04 olacak.

21 Mayıs Perşembe imsak 03:48'de yapılacak. İftar saati ise 20:05 olacak.

22 Mayıs Cuma imsak 03:47'de yapılacak. İftar saati ise 20:06 olacak.

23 Mayıs Cumartesi imsak 03:46'da yapılacak. İftar saati ise 20:07 olacak

2020 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.