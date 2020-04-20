Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Sokağa çıkma yasağı kaç gün? 4 gün sokağa çıkma yasağı geldi mi?
Corona virüsü salgını ülkemizde ve dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Bugün Başkan Erdoğan ve kabinesi önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından konuşan Başkan Erdoğan, sokağa çıkma yasağının getirildiğini açıkladı. Peki, sokağa çıkma yasağı kaç gün? 23-26 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı?
Corona virüsü salgını hakkında yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar merak içerisinde yeni sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, corona virüs salgınıyla mücadelede alınacak yeni tedbirleri kararlaştırmak için toplandı. Toplantının ardından konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağının getirildiğini açıkladı. 23 Nisan'dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
DETAYLAR GELİYOR...
- 20.04.2020
- Güncelleme: 20.04.2020 19:30
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Sokağa çıkma yasağı kaç gün? 4 gün sokağa çıkma yasağı geldi mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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