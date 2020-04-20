Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Sokağa çıkma yasağı kaç gün? 4 gün sokağa çıkma yasağı geldi mi? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma yasağı...

Son dakika: Başkan açıkladı! ilan edildi! Sokağa çıkma yasağı kaç gün? 4 gün sokağa çıkma yasağı geldi mi?

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Sokağa çıkma yasağı kaç gün? 4 gün sokağa çıkma yasağı geldi mi?

salgını ülkemizde ve dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Bugün Başkan Erdoğan ve kabinesi önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından konuşan Başkan Erdoğan, sokağa çıkma yasağının getirildiğini açıkladı. Peki, kaç gün? 23-26 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı?

salgını hakkında yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar merak içerisinde yeni ilan edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, corona virüs salgınıyla mücadelede alınacak yeni tedbirleri kararlaştırmak için toplandı. Toplantının ardından konuşan Başkan , sokağa çıkma yasağının getirildiğini açıkladı. 23 Nisan'dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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  1. 20.04.2020
  2. Güncelleme: 20.04.2020 19:30
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