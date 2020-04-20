Corona virüsü salgını hakkında yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar merak içerisinde yeni sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, corona virüs salgınıyla mücadelede alınacak yeni tedbirleri kararlaştırmak için toplandı. Toplantının ardından konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağının getirildiğini açıkladı. 23 Nisan'dan itibaren dört gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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