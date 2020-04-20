Açık kapı ve Kaymakamlık yardım başvurusu nasıl yapılır? E- Devlet yardım başvurusu... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
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ve yardım başvurusu nasıl yapılır? E- Devlet yardım başvurusu...

Açık kapı ve Kaymakamlık yardım başvurusu nasıl yapılır? E- Devlet yardım başvurusu...

virüsü salgını sebebiyle tüm dünyada küresel bir problem ortaya çıktı. Ekonomik olarak da devletler zor durumlara girdi. Ülkemizde de etkisi göstermeye devam ediyor. Corona virüsü sürecinde vatandaşlar yardım başvuruları hakkında merak ettiklerini araştırıyor. Peki, ve yardım başvurusu nasıl yapılır?

virüsü salgını kapsamında birçok kampanyası düzenlendi. Kaymakamlıktan sosyal yardım almak isteyen vatandaşlar hangi adımları izlemesi gerektiğini araştırıyor.

KAYMAKAMLIKTAN SOSYAL YARDIM NASIL ALINIR?

Kaymakamlıktan sosyal yardım almak isteyen vatandaşların yaşadıkları yerde bulunan kaymakamlıklara giderek gerekli evrakları doldurması ve teslim etmesi gerekmektedir. Başvuruda bulunacak kişilerin diğer devlet kurumlarından yardım almıyor, sigortalı bir işte çalışmıyor olması gerekmektedir. Sigortalı bir işe girildiğinde yardım kesilmektedir. Yapılan başvurular 1 veya 2 hafta içerisinde sonuçlanmaktadır. Başvuru sonrası kurum yetkilileri eve gelmektedir. Kurum yetkililerinin onayı ardından yardım başvurusu olumlu veya olumsuz sonuçlanmaktadır. sosyal yardım başvuruları e-Devlet üzerinden de yapılmaktadır.

AÇIK KAPI SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

geçtiğimiz haftalarda fiziki tüm şubelerini internet ortamına taşımıştır. Açık kapı'nın resmi internet sitesinden yaptığınız başvuruların ardından sosyal yardım başvurunuz olumlu veya olumsuz en kısa sürede sonuçlanmaktadır.

  1. 20.04.2020
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