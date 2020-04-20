Corona virüsü süreci Google'da hangi konuların aranmasına sebep oldu? En çok aranan 10 konu ne? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
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süreci 'da hangi konuların aranmasına sebep oldu? Google'da en çok aranan 10 konu ne?

Corona virüsü süreci Google'da hangi konuların aranmasına sebep oldu? Google'da en çok aranan 10 konu ne?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan ülkemizde arama motorları alışkanlığını da değiştirdi. Corona virüsü salgını sürecinde ülkemizde en çok hangi kelimeler aratıldı? Sosyal medyada hangi etiketler kullanıldı? Detaylar haberimizde...

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği (UDGD) Başkanvekili Ahmet Muhammed Çalmuk, yaptığı yazılı açıklamada, dernek olarak "Covid-19 ve Türkiye İnternet Alışkanlıkları Analizleri" çalışmasını hazırladıklarını bildirdi. Araştırmaya göre, 17 Nisan'a kadar 'da 2 milyondan fazla gönderinin #coronavirüs, #covid19, #coronatürkiye ve #coronagünleri etiketi ile paylaşıldığını aktaran Çalmuk, "Instagram'da #coronavirüs benzeri etiketlerle paylaşılan gönderiler 110 milyon kadar bir etkileşim aldı. #evdekal, #evdekaltürkiyem, #evdehayatvar etiketleri ile 3 milyondan fazla gönderi paylaşıldı. Bu gönderiler 145 milyondan fazla gösterim aldı." ifadelerini kullandı.

Çalmuk, Türkiye'de #coronavirüs ve benzeri etiketlerle 6 milyondan fazla twit atıldığını, atılan bu tivitlerin 1 milyardan fazla tık aldığını bildirdi.

GOOGLE ARAMA ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ

Indeks'te genel olarak Covid-19 ve benzeri arama gruplarını içeren 600 milyondan fazla içeriğin yüzde 57'sinin Google kayıtlı haber siteleri tarafından üretildiğini aktaran Çalmuk, "Covid-19 salgını sürecinde Türkiye genelinde internette yapılan en popüler ilk 10 arama; EBA TV, La Casa De Papel, kısa çalışma ödeneği, açık kapı, Berat Kandili, Ziraat kredi başvuru, entübe ne demek, Halkbank kredi başvuru, ePttAVM olmuştur." ifadelerini kullandı.

  1. 20.04.2020
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