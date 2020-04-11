Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde de birçok önlem alındı. Alınan önlemlerin detayları hakkında vatandaşlar araştırma yapmaya devam ediyor. Askerlik ile ilgili detaylar en merak edilenler arasında yer alıyor.

TEZKEREYE CORONA VİRÜSÜ ARASI MI?

Corona virüsü salgınının etkileri devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında merak edilen konulardan bri de askerlik ile ilgili detaylar hakkında Takvim gazetesinde Zafer Şahin imzalı bir köşe yazısı yer aldı. İşte tüm detaylar...

Köşe yazısında tüm detaylara değinen Zafer Şahin, "Bir süredir corona virüsü sebebiyle askerlik süresinin geçici olarak uzayabileceği söylentileri hız kazandı. İşin aslını "Böyle bir ihtimal var mı?" diyerek güvenlik kaynaklarına sordum. Detaylara geçmeden kısa bir bilgilendirme yapmakta fayda var. TSK'da terhis olacak askerler tezkereye 14 gün kala karantinaya alınıp öyle evine yollanıyor. Aynı şekilde askere alınacak gençler de 14 günlük karantinadan sonra kışlaya giriyor. Orduda son terhisler 1 Nisan'da oldu. En son celp dönemi ise 19 Mart'tı. Bir sonraki terhis döneminde 60 bin kişi tezkere alacak. 60 bin kişi de kışlanın yolunu tutacak. Virüsle mücadelede en kritik aşamaya girdiğimiz şu günlerde 120 bin kişinin Türkiye'nin dört bir yanına ve kışlalara dağılması risk yaratabilir. Yani askerlik süresinin kısa bir süre için uzama ihtimali var. Tabi bu durumda yeni celpler de duracak. Ancak henüz alınmış bir karar yok. Son sözü Başkan Erdoğan söyleyecek.

BEDELLİ ASKERLER HAKKINDA

MSB bir süre önce bedelli yükümlülerinin celp ve sevk işlemlerini ertelemişti. Aldığım bilgiye göre corona virüsü sebebiyle bedelli yükümlüleri 1 aylık uzaktan eğitim ve sonrasındaki bir sınav ile askerlik görevlerini tamamlayabilir. Bu model daha önce dövizle askerlik yapan yükümlülerde denenmişti.

Güvenlik kaynakları askerlik süresinin uzaması kararının hem milletin hem de Mehmetçiğin sağlığı için alınabileceğine dikkat çekiyor ve ekliyor: "Mehmetçik gerekirse 1 gün geç terhis olsun ama sağlıklı bir şekilde evine dönsün."

TERÖRLE MÜCADELE TAM GAZ

Corona virüsü dünya genelinde hayatı durdurdu ama terör örgütleri kanlı eylemlerine devam ediyor. Mehmetçik de hem corona virüsü ile mücadele ediyor, hem de sınır ötesinden ülkemize saldıran hainlere nefes aldırmıyor. 1 Ocak'tan bugüne Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Afrin bölgelerinde birliklerimize ve topraklarımıza taciz ve sızma girişiminde bulunan 927 terörist etkisiz hale getirildi. Bir diğer önemli gelişme de Irak ve Suriye'deki birliklerimizde corona virüsü vakası olmaması. İdlib'de silahların susmasıyla 80 bin kişi evine döndü. Bölgede hayatın normalleşmesinin önündeki en büyük engel terör örgütlerinin tacizleri ve mayınlar. Türkiye'nin bölgeyi terörden temizleme ve ateşkesi kalıcı hale getirme çabasına diğer ülkelerin de destek vermesi halinde sorun daha hızlı çözülecek gibi görünüyor.

HAFTADA 10 MİLYON MASKE

Corona virüsü sürecinde MSB'nin dikimevleri ve Makine Kimya Endüstrisi Kurumu da (MKEK) da sıkı bir mesai yapıyor. Dikimevlerinde haftada 2 milyon maske ve 10 bin tulum üretiliyor. Alınan yeni makinelerle haftada 4 milyon cerrahi maske üretilebilecek duruma gelinmiş. Hedef 10 milyon maske, 110 bin tulum. MSB'nin ilaç fabrikası da boş durmuyor. Fabrikada haftada 30 bin litre dezenfektan üretiliyor. Corona tedavisinde kullanılan ilaçların muadillerini üretme çalışmaları da devam ediyor.

FİTNE RAPORLARI

Bu süreçte Türkiye düşmanları tabi ki boş durmuyor. Darbe imalı Rand raporundan sonra şimdi de Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü bir rapor yayınladı. "Türk Demokrasisine Bakış: 2023 ve Ötesi" adlı rapor bildik ezberleri tekrarlıyor.

Güvenlik kaynakları bu raporun tıpkı Rand raporu gibi Türkiye'yi karıştırmayı hedefleyen odakların işi olduğunu belirtiyor ve şu vurguyu yapıyor:

" TSK, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aklın ve bilimin ışığında, Anayasa ve yasaların çizdiği istikamette Türkiye Cumhuriyeti'nin emrinde ve hizmetindedir. Bunların hiçbirine fırsat vermeyeceğiz." ifadeleriyle vatandaşın kafasındaki tüm soruları yanıtladı.