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15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Şehit kızlarının izinde etle tırnak gibi oldular

Şehit kızlarının izinde etle tırnak gibi oldular

Özel harekatın kahraman şehitleri Kayserili ile , Hataylı ve Ankaralı ’ın aileleri: Biz de şehit olan çocuklarımız gibi etle tırnak gibi olduk. Kızlarımız gibi bu vatan için şehit olmaya da hazırız.

15 Temmuz darbe girişiminde cuntacı alçakların helikopter ve F16'larla hedef aldığı Ankara Gölbaşı'daki Özel Harekat Daire Başkanlığı en büyük hasarı alan nokta oldu. Hainlerin attığı bombalarla 51 polis şehit oldu. 7 kadın özel harekat polisi o gece canlarını bombalara siper ederek destan yazdı. Komiser yardımcıları , , ve çağırılmamalarına rağmen desteğe koştu. Hiç düşünmeden şahadete birlikte yürüyüp darbecilere geçit vermediler. Özel harekatın kahraman şehitleri Kayserili Cennet Yiğit (23) ile Kübra Doğanay (23), Hataylı Gülşah Güler (24) ve Ankaralı Seher Yaşar'ın (24) aileleri, 'un 3. yıldönümünde Cennet Yiğit'in baba ocağında buluştu. Şehit anneleri birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Aileler, "Biz de şehit olan çocuklarımız gibi etle tırnak gibi olduk. Kızlarımız gibi bu vatan için şehit olmaya da hazırız" dedi. İşte söyledikleri:

VATANSIZ YAŞANMAZ
Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit: 15 Temmuz gecesi verilen mücadele Çanakkale Savaşı ve İstiklal Harbi kadar önemli bir vaka. Cumhurbaşkanımızn tarihi çağrısıyla o hain gecenin seyrinin değişti. Şehit düşen 4 kahramanın aileleri olarak hem etle tırnak, hem de tek ses tek nefes olduk. Evlatsız yaşanır ama vatansız yaşanmaz. Birileri bu ülkede patates soğan edebiyatı yapıp yaygara kopardı. Patatesi, soğanı yemeden de yaşarız ama vatansız yaşayamayız. Vatan yoksa hiç bir şeyin anlamı yok.

AY YÜZLÜ KIZIM, GÜL ŞEHİDİM
Huriye Yiğit Cennet'in annesi: Kızım nişanına bir ay kala şehit düştü. Acılarımız ve özlemlerimiz hep taze. Tek tesellimiz kızımın şehit olması. Alçak darbe girişimi bizden Cennetimizi aldı ama vatanımızı alamadı. Şimdi müebbet cezalar alıyorlar. Bu biraz olsun yüreğimize su serpiyor.

Seher Yaşar'ın babası Veysel Yaşar: Kızımın en büyük hayali komiser olmaktı. Maliye Bölümü'nü bitirdi. Ardından girdiği akademiyi bitirip özel harekata geçti. İşini çok seven mesleğine aşık biriydi. 13 Temmuz kızımın doğum günüydü. Doğum günü akşamı beraberdik. 15 Temmuz'da da şehit oldu. Biz 7 düvelle savaşmış bir milletiz. Dik durduk eğilmedik, vatanı hainlere bırakmadık. Bu ülkenin şehit olacak ne Seher'i ne Cennet'i ne Gülşah'ı ne de Kübra'sı biter. Doğuştan ölüme kadar hepimiz şehit adayıyız.

Sehir'in annesi Dilek Yaşar,: Artık biz bir aileyiz. Lütfen bu fotoğrafın altına kızlarımızı çok özlediğimizi yazar mısınız?

Gülşah'ın annesi Emine Güler: Cesurun bakışı, korkağın kılıcından keskindir. Gülşah'ın vatan bakışları dert olsun hainlerin içine. Bu vatanın güzel kahramanı. Ay yüzlü kızım. Gül şehidim benim.

TARİH BOYUNCA HAİN OLARAK ANILACAKSIN'
FETÖ elebaşı 'e 15 Temmuz'un 3. yıldönümünde ortak mektup yazarak tepkilerini dile getiren şehit babaları mektupta şu ifadelere yer verdi: "Amerika ve İsrail'in uşağı. Unutma ki seni 'ye karşı kullananlar işleri bitince bir kenara atacaklar. Hem sen hem de arkandakiler değil feriştahınız gelse Türkiye'yi yıkamayacaksınız. Yaptığınız kalkışmayla aslında bu milleti birbirine kenetlediniz. Ey alçak, bizim tarihimiz savaşlarla dolu. Bu millet bu günlere bileğinin hakkıyla savaşarak geldi. Bizler 15 Temmuz'da kızlarımızı şehit verdik, gerekirse biz de şehit oluruz. Zaten hepimiz doğuştan şehit adayıyız. PKK'ya atmadığınız bombaları bizim kızlarımızın üzerine attınız. Bir gün o bombalar inşallah senin ve yandaşlarının başında patlayacak. Ne mutlu ki bize şehit babaları olduk. Sen ise insanlık tarihi boyunca hem vatan haini hem de katil olarak anılacaksın..."

HEM ARKADAŞ HEM SIRDAŞTILAR
Kübra Doğanay'ın babası Harun Doğanay: Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nü bitirdikten sonra polis olacağını söyledi. Biz de kararını saygıyla karşıladık. Liseden arkadaşı Cennet Yiğit'le akademide ve özel harekatta birlikte mücadele ettiler. Hem arkadaş hem sırdaştılar. Kübra birinci patlamadan sonra üstünü giyip 'ben daireye gideceğim' demiş. Cennet Yiğit ve Gülşah da Kübra'ya beraber gidelim diye telefon açmış. Üçü beraber daireye varmışlar. Polis okuluna varınca 'mühimmatınız eksik, gelin' diye telefon geliyor. Araçla daireden içeriye girerken 2. bomba tam aracın üzerine düşüyor. Hepsi birlikte şahadete yürüyorlar. Oğlumuz yoktu ama oğlan çocuğu kadar delikanlı ve mert Kübra'mız vardı.


ŞEHİT OLURSAM ÜZÜLME
Kübra'nın annesi Hikmet Doğanay: Sanki şehit olacağı içine doğmuştu. Kübra Seher, Cennet ve Gülşah'la hem arkadaş hem de sırdaştı. Rabbim onları cennetine, hainleri ise cehenneme koyar inşallah. Gülşah Güler'in babası Hüseyin Güler: Gülşah bayramda karşıma oturup 'Baba bana şehitliği anlat' dedi. O gün kızıma şehitliğin ne kadar kutsal ve onurlu bir makam olduğunu anlattım. Demek ki şahadet şerbeti içeceği içine doğmuştu.
  1. 15.7.2019
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