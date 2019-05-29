Diriliş Ertuğrul 150. bölümü ile final fragmanı: Ertuğrul Bey ölecek mi?
TRT 1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul bu akşam son kez yayınlanarak ekranlara veda edecek. Diriliş Ertuğrul 150. Bölümü ile final yapacak olan Diriliş Ertuğrul’de neler yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu. Diriliş Ertuğrul final bölümünde Ertuğrul Bey ölecek mi? Yaşanacak büyük cenk heyecan yaratacak.
Diriliş Ertuğrul final kararı alarak sevenlerini üzdü. Diriliş Ertuğrul finalinin ardından yeni sezonda Diriliş Osman Gazi dizisi başlayacak ve başrollerinde Burak Özçivit yer alacak. Hafızalara kazınan bir final yapması beklenen Diriliş Ertuğrul'un yayınlanan fragmanı da heyecanlandırdı. İşte diziden sahneler…
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 150. BÖLÜM FRAGMANI
DİRİLİŞ ERTUĞRUL SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANACAK?
Ertuğrul Bey Berkehan'ın yanına giderken yolda Arıkbuka tarafından tuzağa çekilmişti buna karşı hazırlıklı olan Ertuğrul Bey ve Alplar Arıkbuka ve adamlarını etkisiz hale getirip Artıkbuka'yı öldürecekken o yine kaçmayı başarmıştı. Umuroğlu obasında ise hileyle oba beylerini kendine safına çeken Sırma, Taşkın Bey'i oba beyi olarak seçtirmiş ve onun evlenme teklifini Kabul etmişti. Beylik seçiminde bir hile olduğunu farkeden İlbilge Gündoğdu Bey'den yardım istemiş ve bu oyunu bozup Taşkın Bey'i etkisiz hale getirmişti.
Ertuğrul Bey, Berke Han'a en yakın adamlarından birinin casus olduğunu ve Anadolu'da başlatacakları büyük cengin bilgilerini Moğollara aktardığını söylemek üzere onun yanına gitmişti.Acaba Ertuğrul Bey,Anadolu'da verilecek büyük İstiklal cenginin önündeki en büyük engel olan bu ihaneti deşifre edebilecek mi? Berke Han'ın turumu ne olacak? Umur obasında çevirdiği işler ve kirli ortaklıkları ortaya çıkan Sırma şimdi ne yapacak? Töreye muhalefeti ve Türk onlarına ihanetinden dolayı ağabeyi Beybolat'ı gözden düşüren İlbilge bacısı Sırma'yı da tek kalemde silecek mi yoksa af mı edecek ? Kayı obasında Hayme ananın başlattığı düğün hazırlıkları nihayete erecek mi İlbilge ve Ertuğrul evlenecek mi?
- 29.05.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
Diriliş Ertuğrul 150. bölümü ile final fragmanı: Ertuğrul Bey ölecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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