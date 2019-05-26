Çukur sezon finali fragmanı yayınlandı! Yücel öldü mü?

Çukur dizisinde nefesler tutuldu ve heyecan dolu geri sayıma başlandı. Heyecan dolu bir sezon finali yapmaya hazırlanan Çukur'un yeni bölümünde Yamaç, Yücel'i bir evde hapsediyor ve orayı ateşe vererek yangın yerine çeviriyor. Yücel yaptığı kötülüklerinde boğuldu mu, yoksa yeniden karşımıza mı çıkacak?



ÇUKUR SEZON FİNALİ FRAGMANI

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Aksiyonun giderek tırmandığı tanıtımda ortaya saçılan siyah zarflar ve Koçovalı kadınlarının başlarına dayanan silahlar yeni bir fırtınanın habercisi olurken, öfkesi gözlerinden okunan Akın Koçovalı'nın isyanı dikkat çekiyor. Yamaç'ın, "O Çukur'u İstanbul'da sanıyor ya, İstanbul'un Çukur'da olduğunu öğrenecek!" sözlerinin yankılandığı tanıtımda nefesler tutuluyor. Koçovalıların, Azer ve adamlarına savaş açtığı heyecan dolu dakikalar gerilimi yükseltirken, neler olacağı merakla bekleniyor.



Uzun zamandır merakla beklenen Yücel-Yamaç karşılaşmasının nefes kestiği tanıtımda öfkesine hakim olamayan Yamaç, Yücel'e hesap soruyor. Yamaç, "Gittiğin yerde Baykal'a, Çeto'ya, Mahsun'a beni sor. Benim kim olduğumu çok iyi biliyorlar. Yamaç Koçovalı ben!" sözleriyle Yücel'in yanından ayrılırken, yükselen alevler heyecanı yükseltiyor. Sezon finaliyle ekran yolculuğuna kısa bir ara verecek Çukur'da Yücel'e ne olacağı ve değişecek dengeler merakla bekleniyor.