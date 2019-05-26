Çukur sezon finali fragmanı yayınlandı! Yücel öldü mü?
Konusu ve oyuncularıyla çok sevilen dizi Çukur yarın akşam ekranlara gelecek. Çukur 67.bölüm ile sezon finali yapacak ve yaz tatili arasından sonra kaldığı yerden devam edecek. Sevdiklerini kaybetmenin acısıyla intikam ateşini yakan Yamaç, sonunda Yücel’i pusuya düşürüyor. Peki Çukur’da Yücel, bu kez ölecek mi?
Çukur dizisinde nefesler tutuldu ve heyecan dolu geri sayıma başlandı. Heyecan dolu bir sezon finali yapmaya hazırlanan Çukur'un yeni bölümünde Yamaç, Yücel'i bir evde hapsediyor ve orayı ateşe vererek yangın yerine çeviriyor. Yücel yaptığı kötülüklerinde boğuldu mu, yoksa yeniden karşımıza mı çıkacak?
ÇUKUR SEZON FİNALİ FRAGMANI
ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Aksiyonun giderek tırmandığı tanıtımda ortaya saçılan siyah zarflar ve Koçovalı kadınlarının başlarına dayanan silahlar yeni bir fırtınanın habercisi olurken, öfkesi gözlerinden okunan Akın Koçovalı'nın isyanı dikkat çekiyor. Yamaç'ın, "O Çukur'u İstanbul'da sanıyor ya, İstanbul'un Çukur'da olduğunu öğrenecek!" sözlerinin yankılandığı tanıtımda nefesler tutuluyor. Koçovalıların, Azer ve adamlarına savaş açtığı heyecan dolu dakikalar gerilimi yükseltirken, neler olacağı merakla bekleniyor.
Uzun zamandır merakla beklenen Yücel-Yamaç karşılaşmasının nefes kestiği tanıtımda öfkesine hakim olamayan Yamaç, Yücel'e hesap soruyor. Yamaç, "Gittiğin yerde Baykal'a, Çeto'ya, Mahsun'a beni sor. Benim kim olduğumu çok iyi biliyorlar. Yamaç Koçovalı ben!" sözleriyle Yücel'in yanından ayrılırken, yükselen alevler heyecanı yükseltiyor. Sezon finaliyle ekran yolculuğuna kısa bir ara verecek Çukur'da Yücel'e ne olacağı ve değişecek dengeler merakla bekleniyor.
- 26.05.2019
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
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Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
Yorum
Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
Çukur sezon finali fragmanı yayınlandı! Yücel öldü mü? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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