Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. bölümde tehlikeli ortaklık!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 138.bölümüyle yarın akşam ekrana gelecek. Her bölümüyle ayrı bir heyecan yaratan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas ve yanındakileri nasıl bir tehlike bekleyeceği merak edilirken, Alparslan'ın içlerindeki haini bulup bulamayacağı da heyecanla bekleniyor.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 138. BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



"Adamın birisi çıkıp bizim örgüte silah sattığımızı söylüyor!"



Akif'i Altan'a teslim etmek yerine cezasını kendi elleriyle vermeyi tercih eden Hızır'ın, devlet ile arası açılmak üzeredir. Bu anlaşmazlığı fırsat bilen Zeki, masa ile Altan'ın yollarının tamamen ayrılması için iyi düşünülmüş bir plan yapar. Düşmanlarını birbirine kırdırmak için Tahsin'i de dahil ettiği planla, Façalıların deposundaki Çakırbeyli silahları çok gizli bir operasyonla örgüte satılır. Bunu öğrenen Altan'ın, Hızır'a olan güveni sarsılırken, İlyas ve Behzat'ın bir an önce üzerlerine oynanan oyunun başrolü olan Zeki'ye ulaşmaları gerekmektedir. Diğer yandan içlerindeki hainin kim olduğunu bulma görevini üstlenen Alparslan'ın, silahların hangi depodan çıktığını öğrenmesi şart olmuştur. Silahları satın alanlara ulaşmayı başaran İlyas ve yol arkadaşlarının başlarına buyruk hareket ederek girdikleri çatışmanın sonuçları ise ağır olacaktır. Zeki, yolunda giden planlarına katkıda bulunan, Çakırbeylilerin yeni hasmını da yanında tutarak gücüne güç katar. Bir belaya bulaşmak istemeyen Hızır, bu yeni ortaklığın başlarına ne gibi belalar açabileceğini fark ettiğinde ise iş işten geçmiş olacaktır.