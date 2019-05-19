Zengin ve Yoksul final mi yapıyor? Zengin ve Yoksul 7. bölümde Aleyna…

Zengin ve Yoksul final mi yapacak? Sorusu gündemde merakla araştırılıyor. Dizinin hayranları için üzücü haber geldi. Zengin ve Yoksul 8. bölümü ile 26 Mayıs Pazar günü son kez ekrana gelerek final yapacak. Dizide nasıl bir final yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu. İşte yeni bölümde yaşanacaklar…



ZENGİN VE YOKSUL 7. BÖLÜM FRAGMANI

''Onu ben öldürttüm!''



Sabah uyandığında Aleyna'yı teknede bulamayan Karan, şok geçirir. Polis her yerde Aleyna'yı ararken Aysel, Karan'a Aleyna'ya her şeyi anlattığını itiraf eder. Kızları kaybolan Meral ve Aziz çılgına dönmüştür. Aysel'in Karan'a yardım ettiğini öğrenen Aziz, Aysel'in peşine düşer. Berrin ve Veli kızlarını korumaya çalışırlar ancak Aziz karşısında biçaredirler. Aleyna'nın ise herkesi şaşırtacak bir sürprizi vardır!





ZENGİN VE YOKSUL DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI



İstanbul'da aynı semtte, iki farklı ev iki farklı dünya... Yokuşun dibinde geçim derdiyle boğuşan Berringiller, ve kendilerine tepeden bakan zengin akrabaları Erdemliler… Ve Berrin köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek için küçüldükçe küçülürken… Nihal bu bitimsiz köprüyü bir hamlede atlamak isterken… Köprüden geçmek dahi istemeyen bir Veli… Ve köprüleri yıkıp atmak isteyen Aysel… Aysel artık zengin akrabalarının sadakalarını almak istemiyor, zengin kuzeni Aleyna'nın eskilerini giymek istemiyor, teyzesi, annesini villadan ağlatıp ağlatıp göndersin istemiyor… Parlamak için bir kıvılcıma bakıyor Aysel. Büyük aşkını, Karan'ı bu yürek yangınının ortasında buluyor. Karan bir sevdiğini toprağa verdi şimdi de düşmanının mezarını kazıyor. İki genç, intikam için bir aşk komplosu kuruyorlar. Hikayenin belki de en günahsızı, Aleyna Erdemli için. Aysel akrabalık bağlarının sıcaklığıyla öfkenin soğukluğu arasında çırpınırken… Karan da iki aşk arasında kalıyor. Herkesin yenileceği bir savaşta aşk mutlu sona ulaşır mı?



Oyuncular: Binnur Kaya, Gökhan Alkan, Osman Sonant, Evrim Solmaz, Damla Colbay, Gülcan Arslan, Eren Hacısalihoğlu, Tuna Orhan, Mert Asker ve Sacide Taşaner