Zengin ve Yoksul final mi yapıyor? Zengin ve Yoksul 7. bölümde Aleyna…
Pazar akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Zengin ve Yoksul dizisi bu akşam yeni bölümüyle izlenecek. Zengin ve Yoksul 7. bölümde Aleyna ölecek mi yoksa verdiği yaşam savaşını kazanacak mı? Diğer yandan Zengin ve Yoksul yeni bölümde Karan’ın işkence gördüğü sahneler dikkat çekti, peki Karan içinde bulunduğu durumdan kurtulabilecek mi?
Zengin ve Yoksul final mi yapacak? Sorusu gündemde merakla araştırılıyor. Dizinin hayranları için üzücü haber geldi. Zengin ve Yoksul 8. bölümü ile 26 Mayıs Pazar günü son kez ekrana gelerek final yapacak. Dizide nasıl bir final yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu. İşte yeni bölümde yaşanacaklar…
ZENGİN VE YOKSUL 7. BÖLÜM FRAGMANI
''Onu ben öldürttüm!''
Sabah uyandığında Aleyna'yı teknede bulamayan Karan, şok geçirir. Polis her yerde Aleyna'yı ararken Aysel, Karan'a Aleyna'ya her şeyi anlattığını itiraf eder. Kızları kaybolan Meral ve Aziz çılgına dönmüştür. Aysel'in Karan'a yardım ettiğini öğrenen Aziz, Aysel'in peşine düşer. Berrin ve Veli kızlarını korumaya çalışırlar ancak Aziz karşısında biçaredirler. Aleyna'nın ise herkesi şaşırtacak bir sürprizi vardır!
ZENGİN VE YOKSUL DİZİ KONUSU VE OYUNCULARI
İstanbul'da aynı semtte, iki farklı ev iki farklı dünya... Yokuşun dibinde geçim derdiyle boğuşan Berringiller, ve kendilerine tepeden bakan zengin akrabaları Erdemliler… Ve Berrin köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek için küçüldükçe küçülürken… Nihal bu bitimsiz köprüyü bir hamlede atlamak isterken… Köprüden geçmek dahi istemeyen bir Veli… Ve köprüleri yıkıp atmak isteyen Aysel… Aysel artık zengin akrabalarının sadakalarını almak istemiyor, zengin kuzeni Aleyna'nın eskilerini giymek istemiyor, teyzesi, annesini villadan ağlatıp ağlatıp göndersin istemiyor… Parlamak için bir kıvılcıma bakıyor Aysel. Büyük aşkını, Karan'ı bu yürek yangınının ortasında buluyor. Karan bir sevdiğini toprağa verdi şimdi de düşmanının mezarını kazıyor. İki genç, intikam için bir aşk komplosu kuruyorlar. Hikayenin belki de en günahsızı, Aleyna Erdemli için. Aysel akrabalık bağlarının sıcaklığıyla öfkenin soğukluğu arasında çırpınırken… Karan da iki aşk arasında kalıyor. Herkesin yenileceği bir savaşta aşk mutlu sona ulaşır mı?
Oyuncular: Binnur Kaya, Gökhan Alkan, Osman Sonant, Evrim Solmaz, Damla Colbay, Gülcan Arslan, Eren Hacısalihoğlu, Tuna Orhan, Mert Asker ve Sacide Taşaner
- 19.05.2019
- Güncelleme: 19.05.2019 11:29
-
Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
-
Altınordu'nun acı kaderi
Toplam 1
Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
-
Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Zengin ve Yoksul final mi yapıyor? Zengin ve Yoksul 7. bölümde Aleyna… haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.