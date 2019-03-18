Recep İvedik 6 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 6 fragmanı yayınlandı mı?
18 Mart 2019, Pazartesi
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ne zaman çıkacak? Recep İvedik 6 fragmanı yayınlandı mı?

Recep İvedik 6 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 6 fragmanı yayınlandı mı?

Merakla ve heyecanla beklenen için açıklama geldi. İzlenme rekorları kıran Recep İvedik sinema filminin 6’ncısı olan Recep İvedik 6’nın vizyon tarihi belli oldu. Diğer yandan izleyiciler filmin fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını da merak etmeye başladı.

ne zaman vizyonda olacak? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve gündemde sıkça araştırılıyor. Uzun bekleyişin ardından sevindirici haber geldi ve Recep İvedik 6'nın sinemalarda olacağı tarih açıklandı.

RECEP İVEDİK 6 VİZYON TARİHİ

8 Şubat'ta vizyona girmesi beklenen ve girmeyen Recep İvedik 6 sevenlerini oldukça üzmüştü. Herhangi bir açıklama da yapılmadığından Recep İvedik 6'nın vizyona girip girmeyeceği merak konusu oldu.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar Instagram hesabından Recep İvedik 6'nın 8 Kasım 2019'da vizyona gireceğini duyurdu. Recep İvedik 6 fragmanı ise henüz yayınlanmadı, izleyicilerle buluştuğunda haberimizde yer alacaktır.

Şahan Gökbakar Afrikalı çocuklarla fotoğraf çekilmiş bunu Instagram hesabında paylaşmıştı. Afrika'da çekilen Recep İvedik 6'nın burayı alt üst edeceğini duyurmuştu. Paylaşılan film afişi ise film hakkında tüyolar verdi. Arızalanan uçak, Recep İvedik'in gömleğinin bir kısmının gorilin elinde olması dikkat çeken detaylar oldu.

  1. 18.03.2019
  2. Güncelleme: 18.03.2019 12:34
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