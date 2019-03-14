Kuzgun dizisinin yeni bölümden ilk sahne! Dila, Kuzgun’u hayatından siliyor mu?

Konusu ve oyuncularıyla kısa sürede büyük ilgi gören dizi Kuzgun'da neler yaşandı? Dün akşam son bölümüyle ekrana gelen Kuzgun dizisinin yeni bölümden yayınlanan ilk sahne de izleyicileri heyecanlandırdı. İşte o anlar…



KUZGUN 6. YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE



KUZGUN SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR



Bora'nın, babasını Kuzgun'un vurduğunu öğrendiği an, Kuzgun ile Bora arasındaki büyük savaşın da başladığı andır aynı zamanda. Artık hiç kimse güvende değildir. Bora, ilk hamlesini yapar ve alttan alta Kuzgun'u, avukatı olmayı kabul eden Dila'nın önüne atar. Kuzgun, Bora'nın planını sezer ve büyük bir kumar oynamaya karar verir. Bu kumarın bir ucunda özgürlüğü, diğer ucunda hapishane durmaktadır. Rıfat'la ortak iş yapmak için harekete geçen Bora'ya karşılık Kuzgun, Rıfat'a Bora'yı kontrol altında tutmasını sağlayabilecek bıçak sırtı birteklifte bulunur. Bora, Kuzgun'a karşı savaşını şiddetlendirir ve hem Meryem'e hem de Kuzgun'a büyük bir tuzak kurar. Meryem'i oyuna getirip alıkoyan Bora, onun hayatını da Kuzgun'un vereceği çok kritik bir karara bırakır. Ancak Kuzgun'un, Bora'nın bu acımasız planından haberi yoktur ve Meryem artık ölümle yüz yüzedir. Öte yandan Dila, Kuzgun'un katil olmasını öğrenmesiyle sarsılmış, öğrendiklerini Rıfat'a doğrulatmış ve adalet ile Kuzgun arasında çok zor bir tercihle karşı karşı kalmıştır. Ve şimdi, hem Kuzgun'un hem de Dila'nın alacağı kararlar, atacağı adımlar herkesin hayatını derinden etkileyecek ve bu büyük savaşın seyrini değiştirecektir.