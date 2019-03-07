2019 yerel seçimlerinde nerede oy kullanacağım? YSK seçmen kaydı sorgulama...

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kaldı.... Vatandaşların birçoğu şimdiden nerede oy kullanacağını merak etmeye başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinin ön hazırlıklarını tamamladıklarını, Türkiye'de mevcut seçmen sayısının 57 milyon 58 bin 636 olduğunu bildirdi.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

31 Mart 2019 seçimlerinde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar, oy kullanacakları yeri YSK'nın internet sitesine girip https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/, 'Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl', 'T.C. Kimlik Numarası', 'Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No' gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaparak nerede oy kullanacağını öğrenebilecek.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimdeki kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edildi. Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Büyükşehirde yaşayan seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde, "il genel meclisi üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Doğu illerinde 07.00-16.00, diğer illerde 08.00-17.00 saatlerinde oy verilecek.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

SAAT KAÇA KADAR OY KULLANILACAK?

07.00 - 16.00: Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis

08.00 - 17.00: Yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer illerde kullanılacak.