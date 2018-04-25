Uğur Erdener'e uluslararası görev

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, Erdener'in başkanlık edeceği komisyon, oyunlara ev sahipliği yapacak kentin seçilme sürecinde, aday kentlere destek olacak ve rehberlik edecek.

Aynı zamanda Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı olan Uğur Erdener, Rio'daki IOC Genel Kurulu'nda onaylanan 14 çalışma grubunun önerilerini uygulamaktan sorumlu olan ve Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın geleceğini şekillendirmek için çalışmalar yürüten İdari Komitesi'ne de başkanlık ediyor.

IOC Değerlendirme Komisyonu, 2024 Olimpiyatları Değerlendirme Komisyonu'nda üyelik yapmıştı.

IOC Değerlendirme Komisyonu, sporcuları, Ulusal Olimpiyat Komitelerini ve Uluslararası Spor Federasyonlarını temsil eden tüm kıtalardan üyeleri ile olimpik hareketin çok renkliliğini yansıtıyor. İlgili taraflar, IOC ve Olimpik Hareket paydaşları arasında köprü rolü üstlenecek IOC Değerlendirme Komisyonu, 2022 Oyunları'nı en iyi şekilde organize edecek partner ülkenin bulunmasına katkı sağlayacak.

Uğur Erdener, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, "Daha önce alışageldiğimiz zorlu Gençlik Olimpiyatları adaylık süreçlerini IOC Genel Kurulu'nda aldığımız kararlar doğrultusunda değiştiriyoruz. Afrika'yı seçerek süreci daha elverişli, daha basit ve kısa bir hale getirmek istediğimizi gösterdik. Afrika, dünyaya çok şey vadediyor ve bir Afrika ülkesinin Gençlik Olimpiyatları imkanını kullanarak bunu dünyaya gösterebileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkanlığı Uğur Erdener'in yaptığı komisyonda, Gambiya'dan Beatrice Allen, Zimbabve'den Kirsty Coventry, Şili'den Neven Ilic, İsveç'ten Gunilla Lindberg, Çin'den Li Lingwei, Burundi'den Lydia Nsekera ve Papua Yeni Gine'den Auvita Rapilla, üye olarak yer alıyor.