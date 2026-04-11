Volkan Demirel tam bir lider

Başakşehir'e konuk olacak Gençlerbirliği, 8 haftalık galibiyet özlemine son verip, alt tarafta nefes almak istiyor.
Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 06:50
Başakşehir'e konuk olacak Gençlerbirliği, 8 haftalık galibiyet özlemine son verip, alt tarafta nefes almak istiyor. Basın Sözcüsü Ertuğrul Beray Ardıç, kritik maç öncesi teknik direktörleri Volkan Demirel'i övdü. Ardıç, "Volkan Demirel öncelikle çok güçlü bir figür. Saha kenarında, kulübenin önünde güven veriyor" diye umut dağıttı.