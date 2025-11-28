CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gençlerbirliği Ceza almalılar

Ceza almalılar

G.Birliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, bahis skandalı için, futbolun doğasına aykırı olan her şeyin ceza alması gerektiğini söyledi

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ceza almalılar

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kocaelispor maçı öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk futbolunda deprem etkisi yaratan bahis skandalıyla ilgili olarak konuşan Volkan Demirel, "Futbolun doğasına aykırı olan her şey bence ceza almalı. Çünkü futbol doğal bir oyun, sahada belirlenen bir oyun. Bunun skoruna etki eden herkesin ceza alması gerektiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

DİLHAN'DAN ÜMİTLİYİM

Volkan Demirel, Başakşehir ve Galatasaray maçlarının son bölümünde şans verdiği Dilhan Demir'den çok ümitli olduğunu söyledi. Demirel, 22 yaşındaki sağ açığın, kısa sürede ilk 11 oyuncusu olacağını düşündüğünü kaydetti.

EMRE GELSİN

Başkan Mehmet Kaya'nın, F.Bahçe'den Emre Mor'un ismini açıkladığı hatırlatılan Volkan Demirel, "Emre olabilecek alternatiflerden ama asıl istediğim oyuncular başka. Emre olursa olur, gelsin, Türk oyuncu" dedi.

TRANSFER MÜJDESİ

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, yarınki seçim öncesi transfer müjdesi verdi. Kaya, Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve Emre Mor'un yanı sıra Galatasaray'dan da bir futbolcu ile görüştüklerini açıkladı.

Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri!
Özbek'ten derbiye dev prim!
DİĞER
Sergen Yalçın transferde 4 bölgeyi işaret etti! İşte Beşiktaş'ın ocak planı...
İmamoğlu Suç Örgütü'nün Beylikdüzü’nden Kapalıçarşı’ya rüşvet rotası
Özbek'ten Buruk'a moral!
Dünya devlerinin Victor Osimhen yarışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa Ligi'nde 5. hafta tamamlandı! Avrupa Ligi'nde 5. hafta tamamlandı! 01:23
F.Bahçe evinde berabere kaldı! F.Bahçe evinde berabere kaldı! 01:18
Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri! Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri! 01:18
İşte güncel ülke puanımız! İşte güncel ülke puanımız! 01:18
F.Bahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi sıralaması F.Bahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi sıralaması 01:18
F.Bahçe'nin kasasına giren rakam belli oldu! F.Bahçe'nin kasasına giren rakam belli oldu! 01:18
Daha Eski
Trabzonspor, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti Trabzonspor, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti 01:18
İşte F.Bahçe'nin kalan maçları! İşte F.Bahçe'nin kalan maçları! 01:18
G.Saray'dan TFF'ye Ederson tepkisi! G.Saray'dan TFF'ye Ederson tepkisi! 01:18
F.Bahçe 10 kişi! F.Bahçe 10 kişi! 01:18
12 Dev Adam galibiyetle başladı! 12 Dev Adam galibiyetle başladı! 01:18
F.Bahçe'de sakatlık! Devam edemedi F.Bahçe'de sakatlık! Devam edemedi 01:17