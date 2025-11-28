Ceza almalılar

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kocaelispor maçı öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk futbolunda deprem etkisi yaratan bahis skandalıyla ilgili olarak konuşan Volkan Demirel, "Futbolun doğasına aykırı olan her şey bence ceza almalı. Çünkü futbol doğal bir oyun, sahada belirlenen bir oyun. Bunun skoruna etki eden herkesin ceza alması gerektiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

DİLHAN'DAN ÜMİTLİYİM

Volkan Demirel, Başakşehir ve Galatasaray maçlarının son bölümünde şans verdiği Dilhan Demir'den çok ümitli olduğunu söyledi. Demirel, 22 yaşındaki sağ açığın, kısa sürede ilk 11 oyuncusu olacağını düşündüğünü kaydetti.

EMRE GELSİN

Başkan Mehmet Kaya'nın, F.Bahçe'den Emre Mor'un ismini açıkladığı hatırlatılan Volkan Demirel, "Emre olabilecek alternatiflerden ama asıl istediğim oyuncular başka. Emre olursa olur, gelsin, Türk oyuncu" dedi.

TRANSFER MÜJDESİ

Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, yarınki seçim öncesi transfer müjdesi verdi. Kaya, Fenerbahçe'den Cenk Tosun ve Emre Mor'un yanı sıra Galatasaray'dan da bir futbolcu ile görüştüklerini açıkladı.