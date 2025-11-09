CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Gençler'de moraller yerinde

Gençler'de moraller yerinde

Gençlerbirliği'nde moraller yerinde. Kariyerine devam eden Teknik Direktör Volkan Demirel, kırmızı-siyahlılarla ikinci maçında önemli bir galibiyet elde etti. Bu sezon Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, 12 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 11 puan topladı; böylece ateş hattının hemen üstüne yükseldi

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 06:50
Gençler'de moraller yerinde
Gençlerbirliği'nde moraller yerinde. Kariyerine devam eden Teknik Direktör Volkan Demirel, kırmızı-siyahlılarla ikinci maçında önemli bir galibiyet elde etti. Bu sezon Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, 12 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 11 puan topladı; böylece ateş hattının hemen üstüne yükseldi.
