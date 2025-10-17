CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Gençlerbirliği Gençlerbirliği seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 17:24
Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Yönetim kurulumuzca kulübümüzün olağanüstü genel kurulunun 29 Kasım 2025 tarihinde seçimli olarak yapılması kararlaştırılmıştır. Bu süreç, Gençlerbirliği'nin vakur tarihine ve temsil ettiği değerlere yakışır bir şekilde yürütülecektir." ifadelerine yer verildi.

Başkent ekibinde Osman Sungur'un istifasıyla boşalan başkanlık görevine, yönetim kurulunda yapılan oylama sonucu Mehmet Kaya seçilmişti.

Gençlerbirliği Kulübü başkanının genel kurulda belirlenmesini talep eden genel kurul üyeleri, imza kampanyası başlatmıştı.

