Gurur duydum

Gençlerbirliği'nin eski sportif direktörü Ali Ekber Düzgün, 9 kişilik ekiple şeffaf transferler yaptıklarını, kulüp kültürünü benimsediklerini ve Süper Lig'e yükselme başarısından gurur duyduklarını söyledi. Düzgün, "Traore, Onyekuru, Koita, Goutas ve Thalisson katkı sağlayacak" dedi.
