Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında heyecan başladı. Günün ilk karşılaşmalarında Gençlerbirliği sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma karşılıklı atılan birer golle puanlar paylaşıldı.
Ev sahibi ekibin golünü 60. dakikada kaleci Ertac Ozbir kendi kalesine kaydederken, konuk ekibin tek golünü ise 34. dakikada Benjamin Tetteh attı.
Öte yandan karşılaşmada iki ekipte gördüğü kırmızı kart nedeniyle 10 kişi kaldı.
Bu skorla Gençlerbirliği puanını 21'e, Yeni Malatyaspor ise 31'e yükseltti.