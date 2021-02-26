Haberler Gençlerbirliği Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'in 27. haftasında heyecan başladı. Günün ilk karşılaşmalarında sahasında 'u konuk etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada 1-1'lik eşitlikle puanlar paylaşıldı. İşte detaylar...

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 17:57 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 18:13
Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'in 27. haftasında heyecan başladı. Günün ilk karşılaşmalarında sahasında 'u konuk etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma karşılıklı atılan birer golle puanlar paylaşıldı.

Ev sahibi ekibin golünü 60. dakikada kaleci Ertac Ozbir kendi kalesine kaydederken, konuk ekibin tek golünü ise 34. dakikada attı.

Öte yandan karşılaşmada iki ekipte gördüğü kırmızı kart nedeniyle 10 kişi kaldı.

Bu skorla Gençlerbirliği puanını 21'e, Yeni Malatyaspor ise 31'e yükseltti.

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