Haberler Gençlerbirliği Son dakika: Gençlerbirliği'nde corona virüsü şoku! 1 pozitif vaka

Son dakika: 'nde corona virüsü şoku! 1 pozitif vaka

Son dakika:  ekiplerinden , bir futbolcusunun corona virüsü (koronavirüs) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 17:08
Son dakika: Gençlerbirliği'nde corona virüsü şoku! 1 pozitif vaka

, maçı öncesi bir futbolcusunun corona virüsü (koronavirüs) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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