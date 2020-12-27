Son dakika: Gençlerbirliği'nde corona virüsü şoku! 1 pozitif vaka

Gençlerbirliği, Kayserispor maçı öncesi bir futbolcusunun corona virüsü (koronavirüs) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) December 27, 2020
Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır. pic.twitter.com/EzEWykKVij