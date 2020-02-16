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16 Şubat 2020, Pazar
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Bogdan Stancu görev bekliyor

Bogdan Stancu görev bekliyor

Alanya ile karşılaşacak olan G.Biriği'nde Stancu forma bekliyor. Sakatlığı geçen Rumen forvet, 'nun görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

Alanya ile karşılaşacak olan G.Biriği'nde Stancu forma bekliyor. Sakatlığı geçen Rumen forvet, 'nun görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek. Başkent ekibinde sakat olan Ayite, Polomat ve Arda ise yok.
  1. 16.2.2020
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