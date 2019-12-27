Gençler’de Scekic harekatı

Süper Lig'in formda ekiplerinden Gençlerbirliği, transferde de boş durmuyor. Kırmızı-siyahlıların, eski oyuncusu Aleksandar Scekic'i radarına aldığı öğrenildi. Sırbistan'da Partizan Belgrad'da oynayan 28 yaşındaki Karadağlı ön libero, 2016'da geldiği Başkent ekibinde 2 sezonda 45 karşılaşmaya çıkıp 2 gol atmıştı. Aleksandar Scekic'in Partizan'la olan sözleşmesi 2021'de sona eriyor.