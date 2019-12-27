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27 Aralık 2019, Cuma
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Gençler’de Scekic harekatı

Gençler’de Scekic harekatı

 Lig'in formda ekiplerinden , transferde de boş durmuyor. Kırmızı-siyahlıların, eski oyuncusu 'i radarına aldığı öğrenildi.

Lig'in formda ekiplerinden , transferde de boş durmuyor. Kırmızı-siyahlıların, eski oyuncusu 'i radarına aldığı öğrenildi. 'da Partizan Belgrad'da oynayan 28 yaşındaki Karadağlı ön libero, 2016'da geldiği Başkent ekibinde 2 sezonda 45 karşılaşmaya çıkıp 2 gol atmıştı. Aleksandar Scekic'in Partizan'la olan sözleşmesi 2021'de sona eriyor.

  1. 27.12.2019
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