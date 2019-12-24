Gençlerbirliği’nde Beşiktaş mesaisi başladı
Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Gençlerbirliği’nde hazırlıklar başladı. Gençlerbirliği, ilk yarının son maçında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya geleceği karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah başladı.
Gençlerbirliği bu sabah başladığı idmanı ısınma hareketleri ve pas koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman son bölümde yapılan dar alanda çift kale maç ile noktalandı.
- 24.12.2019
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Zirve koşusu
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Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
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Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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