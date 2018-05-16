Gençlerbirliği’nde Ümit Özat ayrıldı
29 yıl sonra lige veda eden G.Birliği'nde Ümit Özat dönemi sona erdi! Başkan Murat Cavcav, Özat ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını söyledi. Başkan Cavcav, son hafta Bursa maçında takımı altyapı antrenörü Sezai Yıldırım'ın hazırlayacağını bildirdi.
- 16.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Toplam 3
Yorum
FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
-
Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
Toplam 2
Yorum
murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
-
Sosa’ya Orman vetosu
Toplam 2
Yorum
Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
Gençlerbirliği’nde Ümit Özat ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.