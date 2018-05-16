Gençlerbirliği’nde Ümit Özat ayrıldı – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    ’nde ayrıldı

    <a href="/index/genclerbirligi?id=d8f991bc-490d-4340-9159-7f14ac055af3" class="" rel="tag">Gençlerbirliği</a>’nde <a href="/index/umit-ozat?id=24cbd769-1578-4c56-9284-c21b58aa6410" class="" rel="tag">Ümit Özat</a> ayrıldı
    29 yıl sonra lige veda eden G.Birliği'nde Ümit Özat dönemi sona erdi! Başkan Murat Cavcav, Özat ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını söyledi. Başkan Cavcav, son hafta maçında takımı altyapı antrenörü Sezai Yıldırım'ın hazırlayacağını bildirdi.
    1. 16.5.2018
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