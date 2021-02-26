Haberler Gazişehir Gaziantep Ricardo Sa Pinto: VAR'a gidip kontrol etmesi gerekiyordu

: 'a gidip kontrol etmesi gerekiyordu

'in 27'nci haftasında , sahasında ile golsüz beraberi kaldı. Karşılaşma sonrası Gaziantep FK Teknik Direktör karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi. İşte o sözler...

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 19:04
Ricardo Sa Pinto: VAR'a gidip kontrol etmesi gerekiyordu

Teknik Direktör , hakem 'ın gol pozisyonunu 'ı izlemeden karar vermesine tepki gösterdi. Pinto, ''Bizim attığımız golde hakem, VAR'a gidip kontrol etmesi gerekiyordu. Bu pozisyonda VAR'ın değil hakemin karar vermesi gerekiyordu. Gidip oraya baksaydı, belki farklı bir şeyler olabilirdi. Bunun da adil olmadığını düşünüyorum. Hakem orada gidip izlemesi gerekiyordu'' dedi.

Maçın iki takım içinde çekişmeli ve yüksek tempoda geçtiğini ifade eden Pinto, ''İki taraf için de yüksek tempoda maç oldu. Takımının hem ofansif olarak, hem defansif olarak yaptıklarından çok memnunum. Ofansif olarak söylediğim takımımın defalarca net pozisyonlara girmiş olması ve futbolda en önemli olan gol eksikti. Biz rakımdan daha fazla gol pozisyonuna girdiğimiz için maçı bizim kazanmamız gerekiyordu'' diye konuştu.

Teknik Sorumlusu ise alınan puanın önemli olduğunu belirterek, ''Maça çıkarken bugün iç sahada 3 puan parolasıyla çıktık. Hafta içinde bu doğrultuda çalıştık. Maça iyi başlayamadık. Hucümsal anlamda istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Ama futbolcularımız varını, yoğunu belli bir anlayışta yansıttıkları için yine önemli bir puan aldık. İkinci yarı oyuna ortak olduk. Defansif anlamda iyi işler yaptık'' dedi.

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