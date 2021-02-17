Gaziantep umutlu

TRABZONSPOR deplasmanında tek golle kaybeden Gaziantep FK, 11 maçtır yenilmeyen Antalyaspor'u eli boş göndermek istiyor. Trabzon karşısında yenilgiyi hak etmediklerini belirten Başkan Mehmet Büyükekşi, "Çok zorlu karşılaşmalara çıkıyoruz ancak baktığımız zaman son haftalarda takımımızın yükselen bir grafiği var. Takımımızın içerisinde güzel bir ortam var ve hocamız Sa Pinto'nun da payı gerçekten yüksek. Pozitif enerjiye sahip ve oyuncularımızla da oldukça iyi bir ilişki yakalamış durumda. Elbette skor olarak da yeni bir galibiyet serisi yakalamak amacındayız ama şanssızlıklar ne yazık ki bunun önüne geçiyor" ifadelerini kullandı.