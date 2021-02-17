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’a kaybeden , 11 maçtır yenilmeyen ’ya bilendi. Başkan Büyükekşi, “Yeni bir galibiyet serisi yakalamak amacındayız” dedi

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 00:15 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Gaziantep umutlu
deplasmanında tek golle kaybeden FK, 11 maçtır yenilmeyen 'u eli boş göndermek istiyor. karşısında yenilgiyi hak etmediklerini belirten Başkan , "Çok zorlu karşılaşmalara çıkıyoruz ancak baktığımız zaman son haftalarda takımımızın yükselen bir grafiği var. Takımımızın içerisinde güzel bir ortam var ve hocamız 'nun da payı gerçekten yüksek. Pozitif enerjiye sahip ve oyuncularımızla da oldukça iyi bir ilişki yakalamış durumda. Elbette skor olarak da yeni bir galibiyet serisi yakalamak amacındayız ama şanssızlıklar ne yazık ki bunun önüne geçiyor" ifadelerini kullandı.
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