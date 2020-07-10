Galatasaray ve Beşiktaş'tan transfer savaşı! Sumudica o ismi açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica, Rumen basınına konuştu.

Vatandaşı ve eski öğrencisi Silviu Lung'u Galatasaray ile Beşiktaş'ın istediğini dile getiren tecrübeli hoca, "Lung hakkında çok fazla iddia olduğu doğru. Galatasaray, Muslera'yı kaybetti ve Lung'a ilgisi var. Beşiktaş'ın da öyle. Göztepe'nin de bir kaleciye ihtiyacı var" dedi.

Beşiktaş'ın Rumen kaleciye teklif ettiği yıllık rakamı da açıklayan Sumudica, "Lung birçok takımla görüşmeler yapıyor. Onu isteyen 3 takım birden var ama Beşiktaş'ta alacağı maaş ile ilgili bir haber okudum, bu saçmalık. 300 bin euro kazanacak demişler, Kayserispor'da çok daha fazlasını kazanıyor." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A GİDEBİLİR"

Tecrübeli file bekçisinin Beşiktaş'a gidebileceğini söyleyen Marius Sumudica, "Lung'un Beşiktaş'a gitme şansı var, çok iyi bir kaleci. Tataruşanu'ya saygım var ancak Lung şu anda Romanya'nın bir numarası." diye konuştu.