Gaziantep FK 7 transfer birden yaptı

FIFA tarafından verilen geçici transfer yasağı cezasını, gereken ödemeleri yaptıktan sonra kaldıran Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, adeta transfer şov yaptı. Gaziantep FK, yasağın kaldırılmasının ardından Fuat Bavuk (Forvet), Ulrıch Meleke (Ön libero-stoper), Sabahattin Destici (Sağ bek), Florin Stefan (Sol bek), Kerim Çalhanoğlu (Sol bek), Kacper Tobiasz (Kaleci) ve Trivante Stewart'ı (Forvet) kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, kadrosuna kattığı 8 yeni isimle resmi sözleşme imzaladı.

Yeni transferler, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreni ile resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra takımın Sırbistan kampına katıldı.