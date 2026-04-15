Yılmaz Şoku

Gaziantep fk'de sular durulmuyor. Önceki gün Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, "İstifa ediyorum. Bıktım çünkü. Burada bir adaletsizlik var. Bir terbiyesizlik var. Bir hak yeme var" sözleriyle istifa etmişti.

Dün toplanan kırmızı-siyahlı yönetim, 40 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Sezon başında getirdiği İsmet Taşdemir ile 2 maç sonra yollarını ayıran Gaziantep FK, Burak Yılmaz'ı getirmişti. 16 maça çıkan Yılmaz, 15 Aralık'ta ayrılmış ancak 4 gün sonra yeniden dönmüştü.