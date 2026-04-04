Gaziantep moral arıyor

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 06:50
Ligde son 6 maçta 1 kez kazanan ve evinde 2 maçtır galibiyete hasret kalan Gaziantep FK, bugün Alanya'yı ağırlıyor. Rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefleyen kırmızı-siyahlılarda tedavisi süren Salem Mbakata ile Ogün Özçiçek, bu maçta forma giyemeyecek.