Yılmaz’dan yine istifa sinyali

Fenerbahçe'ye yenilerek Türkiye Kupası'na veda eden G.Antep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, kaleci Burak Bozan'a taraftarın tepkisi nedeniyle yine istifa sinyali verdi. Daha önce istifa edip tekrar geri dönen Yılmaz, "Bütün Gaziantep'i maça bekliyoruz, pazar günü tam destek bekliyoruz. Sonra da sonuç istediğimiz gibi olmazsa helalleşir yolumuza bakarız. Bana tepki göstersinler ama oyuncularıma göstermesinler" dedi.
