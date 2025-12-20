CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Gaziantep FK Gaziamtep 'Yılmaz'

Gaziamtep 'Yılmaz'

Gaziantep FK, Göztepe yenilgisi sonrası istifa eden Burak Yılmaz’la yeniden anlaştı. Dönüş, “Kaldığımız yerden devam; Gaziantep Yılmaz” diye duyuruldu

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Gaziamtep 'Yılmaz'

Gaziantep FK'de barış sağlandı. Göztepe maçı sonrası taraftar tepkisiyle istifa eden Burak Yılmaz, görevine geri döndü. Gün içinde Başkan Memik Yılmaz, "Burak Hoca ile konuştum, yanlış anlaşılmalar giderildi. Birlikte oruç tuttuk, bayramı da birlikte geçireceğiz. Hoca kulüpte yatıp kalkıyor. Eşi ve çocukları burada değil, ta Celal Doğan zamanından kalma bir yerde gel de yaşa, o da insan nihayetinde. Üstüne son maç skorları eklenince morali bozuldu. Birkaç gün uzaklaşıp kafasını dinledi" dedi. Ardından kırmızısiyahlılardan, "Kaldığımız yerden devam; Gaziantep Yılmaz" açıklaması geldi ve geri dönüş gerçekleşti.

Son Dakika
Sadettin Saran İstanbul'a geldi! Sadettin Saran İstanbul'a geldi! 02:15
Sadettin Saran İstanbul'a geldi! Sadettin Saran İstanbul'a geldi! 02:13
Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! 01:06
Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! 01:04
Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! 01:04
Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! 01:03
Sadettin Saran'dan ilk açıklama! Sadettin Saran'dan ilk açıklama! 00:45
Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı 00:45
Anadolu Efes son periyotta yıkıldı! Anadolu Efes son periyotta yıkıldı! 00:45
Ünlü gazeteci duyurdu: F.Bahçe anlaştı! Ünlü gazeteci duyurdu: F.Bahçe anlaştı! 00:45
Kocalispor evinde 3 puanı kaptı! Kocalispor evinde 3 puanı kaptı! 00:45
Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Rizespor maçı öncesi... Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Rizespor maçı öncesi... 00:45