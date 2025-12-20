Gaziamtep 'Yılmaz'

Gaziantep FK'de barış sağlandı. Göztepe maçı sonrası taraftar tepkisiyle istifa eden Burak Yılmaz, görevine geri döndü. Gün içinde Başkan Memik Yılmaz, "Burak Hoca ile konuştum, yanlış anlaşılmalar giderildi. Birlikte oruç tuttuk, bayramı da birlikte geçireceğiz. Hoca kulüpte yatıp kalkıyor. Eşi ve çocukları burada değil, ta Celal Doğan zamanından kalma bir yerde gel de yaşa, o da insan nihayetinde. Üstüne son maç skorları eklenince morali bozuldu. Birkaç gün uzaklaşıp kafasını dinledi" dedi. Ardından kırmızısiyahlılardan, "Kaldığımız yerden devam; Gaziantep Yılmaz" açıklaması geldi ve geri dönüş gerçekleşti.