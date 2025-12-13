Tayyip Talha’ya operasyon

Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan ve sol üst çene kemiğinde kırık tespit edilen Gaziantep FK'lı Tayyip Talha Sanuç, ameliyat edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Tayyip Talha Sanuç'un ameliyatının başarılı geçtiği belirtilereke, "Tayyip Talha Sanuç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
