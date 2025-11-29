"Birlikte büyürüz"

Üst sıraları hedefleyen Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarılı teknik direktörü Burak Yılmaz, bugün evlerindeki Eyüp maçı öncesi taraftarlara çağrı yaptı. Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlik olduğumuzda Gaziantep daha da büyür. Tüm Gaziantep halkını cumartesi günü stadımıza bekliyoruz. Değerli Gaziantep halkı, Şehrimizden her yaş grubundan tüm taraftarlarımızı Cumartesi günü stadımıza bekliyoruz. Hep birlikte takımımıza sahip çıkalım ve tribünlerde gücümüzü gösterelim. Birlikte olduğumuzda Gaziantep daha da büyür. Sevgiler, saygılar" ifadelerine yer verdi.