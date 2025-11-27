CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Gaziantep FK G.Antep'in kozu Bayo

G.Antep'in kozu Bayo

Kayserispor’a attığı 2 golle galibiyete damga vuran Gineli Mohammed Bayo, Gaziantep FK’nin Eyüp maçında da en önemli kozu olacak.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 06:50
G.Antep'in kozu Bayo

Gaziantep FK'nin sezon başında Fransız ekibi Lille'den kiraladığı ve Trendyol Süper Lig'de ilk haftalarda suskun kalan Mohammed Bayo, bir açıldı pir açıldı. Son dönemde yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki Gineli santrfor, son 5 maçta 4 kez ağları sarsarak, hücum hattının en etkili ismi haline geldi.

Özellikle geçtiğimiz hafta Kayseri'deki kritik mücadelede sahneye çıkan tecrübeli forvet, attığı birbirinden güzel 2 golle kendisine yapılan eleştirilere de güçlü bir yanıt verdi. Bayo, bu sezon boy gösterdiği 8 resmi maçta Antalyaspor'a 1, Çaykur Rizespor'a 1 ve Kayserispor'a 2 gol atarak 4 golle kırmızı-siyahlıların en skorer oyuncusu konumuna yükseldi. Formunun zirvesindeki Gineli golcü, bu hafta Eyüp'ü ağırlayacak Gaziantep ekibinde, teknik direktör Burak Yılmaz'ın yine en önemli kozlarından birisi olacak.

BİLETLER 27 TL

Gaziantep FK'de şehrin plakası olan 27 akımı, bilet fiyatlarında devam ediyor. Kırmızı-siyahlıların Cumartesi günü saat 17.00'de sahasında oynayacağı Eyüpspor karşılaşması biletleri 27 TL'den satışa sunuldu. Maraton ve Kale Arkası tribün biletleri, şehrin plaka kodu olan sembolik bir fiyatla 27 TL olarak belirlendi.

