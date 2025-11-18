4 eksik var

Gaziantep FK, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan, pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu. Antrenmana milli takımlarda bulunan Deian Sorescu, Kacper Kozlowski, Juninho Bacuna ve Myenty Abena katılmadı.
Gaziantep FK, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan, pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu. Antrenmana milli takımlarda bulunan Deian Sorescu, Kacper Kozlowski, Juninho Bacuna ve Myenty Abena katılmadı.