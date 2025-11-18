CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gaziantep FK 4 eksik var

4 eksik var

Gaziantep FK, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan, pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu. Antrenmana milli takımlarda bulunan Deian Sorescu, Kacper Kozlowski, Juninho Bacuna ve Myenty Abena katılmadı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
4 eksik var
Gaziantep FK, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan, pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu. Antrenmana milli takımlarda bulunan Deian Sorescu, Kacper Kozlowski, Juninho Bacuna ve Myenty Abena katılmadı.
Aslan Lookman için kesenin ağzını açtı!
D&R - KİTAP
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
BM Güvenlik Konseyi Gazze tasarısını kabul etti! Hamas'tan ilk tepki geldi
Kanarya'dan Sörloth ile ilk temas!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 3 isim ile yollar ayrılacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hırvatistan 2-0'dan döndü! Hırvatistan 2-0'dan döndü! 01:15
Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! 01:15
Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! 01:15
Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! 01:15
Çekya play-off biletini farklı aldı! Çekya play-off biletini farklı aldı! 01:15
Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! 01:15
Daha Eski
Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! 01:03
Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! 01:00
Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! 00:59
Çekya play-off biletini farklı aldı! Çekya play-off biletini farklı aldı! 00:57
Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! Hollanda evinde Litvanya'yı rahat geçti! 00:54
Hırvatistan 2-0'dan döndü! Hırvatistan 2-0'dan döndü! 00:52