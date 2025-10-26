Yılmaz umutlu

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, yarınki Fenerbahçe maçında takımına güveniyor. Burak Yılmaz yönetiminde 5 galibiyet, 2 beraberlik alan kırmızı-siyahlılarda Başkan Yılmaz, "Fenerbahçe karşısında takıma güveniyorum. Fenerbahçe büyük bir camia ama biz de köklü bir camiayız, evimizde güzel bir futbol ortaya koymak istiyoruz. Futbol olarak elimizden geleni ortaya koyacağız. Oyuncularımıza güveniyorum" şeklinde konuştu.

BİLETLERDE YÜZDE 50 İNDİRİM

Taraftarla birlikte iyi bir coşku yakaladıklarını da anlatan Memik Yılmaz, sezon başında Anadolu takımları ve 4 büyükler için bir fiyat tarifesi belirlediklerini ancak gelinen noktada taraftarlar için yüzde 50'ye varan indirim yapma kararı aldıklarını söyledi. İndirimi misafir tribünü için de yapmak zorunda kaldıklarının altını çizen Yılmaz, taraftarlara da çağrıda bulunarak, onların desteğini her zaman yanlarında hissetmek istediklerini sözlerine ekledi.