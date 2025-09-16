Burak Yılmaz etkisi

Gaziantep FK, Burak Yılmaz yönetiminde Süper Lig'de müthiş bir çıkış yakaladı. Sezonun ilk 2 resmi maçında Galatasaray ve Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla mağlup olan kırmızı-siyahlı kulüpte İsmet Taşdemir'le yollar ayrılmış, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirilmişti. 40 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Gaziantep FK; Gençlerbirliği'ni 2-1, Kasımpaşa'yı 3-2 ve son olarak da Kocaelispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Puanını 9'a yükselten ve tırmanışını sürdüren kırmızısiyahlılarda Burak Yılmaz taraftarlara teşekkür etti. Kocaelispor'un önemli camialardan biri olduğunu ifade eden genç teknik adam, "İstekli olacaklarını biliyorduk. Her senaryoya hazırlanmıştık. Saha içinde cesaretli ve öz güvenliydik. İlk yarı 3-0 öne geçebilirdik. Sakin kaldık ve istediğimiz galibiyeti aldık. Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Gaziantep futbol şehridir. Müsabakaya önde baskıyla başladık son 10 dakikaya kadar bu baskıyla devam ettik" şeklinde konuştu.