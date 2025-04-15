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Haberler Gaziantep FK Ligde 3. harika

Ligde 3. harika

Gaziantep FK, evinde aldığı 33 puanla Fenerbahçe (37 puan) ve Galatasaray’dan (36 puan) sonra ligin en başarılı takımı oldu

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 06:50
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Ligde 3. harika

Trendyol Süper Lig'de evinde Hatayspor'u 2-1 yenen Gaziantep FK, sahasında gösterdiği performansla taraftarını sevindiriyor. Ligde deplasmanda oynadığı 14 maçta sadece 9 puan alan kırmızı-siyahlılar, iç sahadaki 15 maçta ise 33 puan elde etti. İç saha performansıyla 14'er maç yapan Fenerbahçe (37 puan) ve Galatasaray'dan (36 puan) sonra ligin en başarılı takımı olmayı başardı.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Güneydoğu temsilcisi, sahasında kalesinde gördüğü 8 golle, "sahasında ligin en az gol yiyen takımı" ünvanına da sahip oldu. Teknik direktör Selçuk İnan'ın öğrencileri, bu sezon Gaziantep'te oynadığı 15 karşılaşmanın 10'unda taraftarına galibiyet sevinci yaşatırken, 3 maçta ise eşitliği bozamadı. Gaziantep FK, ligde taraftarı önünde sadece lider Galatasaray'a ve Samsunspor'a 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

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