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Haberler Gaziantep FK Selçuk İnan maç sonu isyan etti: "Fenerbahçeliler beni çok üzdü"

Selçuk İnan maç sonu isyan etti: "Fenerbahçeliler beni çok üzdü"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Gaziantep FK'da teknik direktör Selçuk İnan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 00:30
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Selçuk İnan maç sonu isyan etti: "Fenerbahçeliler beni çok üzdü"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan maçın ardından açıklamalarda bulundu Çok iyi mücadele etmelerine rağmen yenildikleri için üzgün olduğunu belirten İnan, Fenerbahçe taraftarlarına da sitem etti.

"F.BAHÇE'NİN BAŞINDA ÖNEMLİ BİR HOCA VAR"

Jose Mourinho'nun kendisini hakkındaki sözlerini değerlendiren Selçuk İnan, "Bireysel bir hatadan golü yedik. Bu tür deplasmanlarda böyle büyük takımlara karşı hatalar yapınca geri dönüş zor oldu. 1-0'dan sonra takımımız oyunun hakimi oldu. İlk yarı topa daha fazla hakim olan taraf bizdik. Golü de bulduk. Birkaç pozisyonumuz da vardı. 75 dakika boyunca istediğimiz her şeyi sahaya yansıttık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'nin duran toplarda etkili olduğunu biliyorduk, bunun üzerine de çok çalıştık. Bu kadar çok korner kullanmamalılardı. Çalışıyorsunuz ama burası en nihayetinde Fenerbahçe deplasmanı. Duran toptan gol yedik. Üzüldüm. Buraya kadar getirmiştik. 1-1'ken kontrataklar da yakaladık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. İlk yarı istediğimiz gibi gelişti ama başlarında önemli bir hoca var, önemli değişiklikler yaptılar. Jose Mourinho sağolsun. Benimle ilgili bunları söylemesi güzel. Saygı duyduğum biri. Sözleri onur verici. İlgilendiğim taraf biraz takımım. İyi mücadele ettik, daha da iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Mourinho'ya da teşekkürler." dedi.

'FENERBAHÇE TARAFTARININ SÖYLEMİ BENİ ÜZDÜ'

Fenerbahçe taraftarının kendisiyle ilgili yaptığı tezahüratların kendisini üzdüğünü belirten İnan, "Açıkçası rahatsızlık duyuyorum. Beni birçoğunuz iyi tanıyor. Fenerbahçe taraftarlarının benimle ilgili söylemi beni üzdü, rahatsız etti. Hiçbir takım taraftarına, oyuncusuna, hocasına hayatım boyunca saygısızlık yapmadım. Karşı taraftan da saygı beklerim. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Elimden geldiğince mücadele ediyorum. Oyuncularıma yardım etmek istiyorum. Bazen yükselebiliyoruz. Bunun çok normal bir şey olduğunu insanların anlaması lazım. Biz de bunu sıradanlaşmış görüyoruz. Her zaman buna itiraz ettim. İnsanların hep bir ağızdan hakaret etmesi bu kadar basit değil. Kendi hocalarıyla ben sarmaş dolaşken onların bize tepki göstermesi… Ben Galatasaray'da 10 sene top oynadım, kupalar kazandım, kaptanlık yaptım. Çalıştığımız takım için hizmet ediyoruz" dedi.

'TAKDİR HAKLARI FENERBAHÇE'DEN YANA OLDU'

Hakemin performansını değerlendiren Selçuk İnan, "Birkaç tane ince pozisyon var. Hemen maçı durdurdu. Kırılma pozisyonları hep Fenerbahçe lehine oldu. Penaltıyı vermesi bile hakemin niyetini gösteriyordu. Takdir hakları Fenerbahçe'den yana oldu. Üzücü biraz. Hakemler çok baskı altındalar. Bu baskı altından büyük takımı koruyarak çıkacaklarını düşünüyorlar" şeklinde konuştu.

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