Beşiktaş maçı sonrası Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Gaziantep FK, 90+5'te beraberlik golünü kaydederek evinde puan kaybetmekten kurtuldu. Maç sonrası teknik direktör Selçuk İnan kameralara konuştu. İşte o ifadeler...

"MAÇI KAZANABİLİRDİK"

"Öncelikle Beşiktaş'a Avrupa'da başarılar. Bugün yorgun geldiler. Çok iyi takıma karşı 1 puan aldık. Maçı kazanabilirdik. Baştan sona kazanmak için oynadık. Çok mutluyum bu yüzden. İki takım da fazlasıyla mücadele etti. Yeni bir takımız, maçtan maça, günden güne gelişiyoruz. Bu da beni mutlu ediyor. Çok önemli pozisyonlar yakaladık. Doğru baskılarla, doğru duruşla, merkezi kapatmayı çalıştık. Merkezde hareketli oyuncuları var. Bu tür oyuncuları savunmak ve akabinde hücuma çıkmak kolay değil. Fazlasıyla pozisyona girdik. Üzüldüm ama son dakikalarda da olsa Beşiktaş'a karşı 1 puan almak önemliydi.

"ALNIMIZIN AKIYLA BURALARI GEÇTİK"

Yeni bir takımız. İyi oyuncularımız var ama 5 ayda sadece 2 maç yapmış 4-5 oyuncumuz var. Onlar için her hafta maça çıkmak kolay olmuyor. Çok kolay değil adapte olmaları, mücadele etmeleri. Gün geçtikçe gelişim göstermeleri, takıma dahil olmaları, sahiplenmeleri beni ayrıca mutlu ediyor. Yeni takımla normal bir oyun yapısını sergilemek kolay değil. Oyuncular özveriyle çalışıyor. Ligin henüz başındayız. Zor fikstürden geçtik. Allah'ın izniyle, alnımızın akıyla buraları geçtik. Yukarılara doğru tırmanacağız."