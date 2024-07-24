Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK 1-0 FC Prishtina (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gaziantep FK 1-0 FC Prishtina (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında Kosova ekibi FC Prishtina'yı 1-0 mağlup etti.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 19:37
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Gaziantep FK 1-0 FC Prishtina (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında Kosova takımlarından FC Prishtina'yı 1-0 yendi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, tesis sahasında Kosova takımlarından FC Prishtina ile hazırlık maçında karşılaştı.

Teknik direktör Selçuk İnan takımı Dioudis, Arda, Ertuğrul, Ömürcan, M'Bakata, Furkan, Daubın, Maxim, Eren, Mustafa ve İlker Karakaş 11'i ile sahaya sürdü.

Gaziantep FK, 38. dakikada Furkan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıdan Maxim'in attığı tek golle müsabakayı 1-0 kazandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

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